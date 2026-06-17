Bringt Jakub Kaminski dem 1. FC Köln doch mehr Geld ein als bislang gedacht? Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, läuft die Ausstiegsklausel des polnischen Nationalspielers bereits Mitte Juli aus. Bis dahin kann der Offensivspieler den Verein für mehr als 20 Millionen Euro verlassen, danach wären die Kölner bei möglichen Verhandlungen nicht mehr an die festgeschriebene Ablösesumme gebunden.

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Ein Interessent soll bereits in Stellung gegangen sein. Zuletzt wurde Brighton & Hove Albion mit Kaminski in Verbindung gebracht. Der 24-Jährige hatte zuletzt keinen Hehl daraus gemacht, dass ihn die Premier League reizt. Ob sich dieser Wunsch noch vor Ablauf der Klausel erfüllt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.