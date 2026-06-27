Weghorst wechselt ablösefrei

Wout Weghorst schließt sich Twente Enschede an. Wie die Niederländer offiziell verkünden, unterschreibt der 33-Jährige einen Zweijahresvertrag beim Tabellenvierten der abgelaufenen Eredivisie-Saison. Da der Vertrag des Niederländers bei Ajax Amsterdam in diesem Sommer auslief, wird keine Ablösesumme fällig.

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Weghorst war 2024 vom FC Burnley zu Ajax gewechselt und erzielte seitdem 20 Treffer in 65 Pflichtspielen, ein Titelgewinn blieb ihm in Amsterdam jedoch verwehrt. Erik ten Hag, der bei Twente als Technischer Direktor tätig ist, zeigt sich begeistert von der Verpflichtung des Ex-Bundesliga-Stürmers: „Wir sind ungemein stolz darauf, dass Wout Weghorst für den FC Twente spielen wird. Er hat immer enormen Willen und Ehrgeiz bewiesen und sprüht vor Tatendrang. Als Lokalmatador ist Wout sehr darauf bedacht, mit dem FC Twente Großes zu erreichen. Wir sind überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in den zukünftigen Erfolgen des FC Twente spielen wird. Wout wird unser Team bereichern.“