Köln sortiert Duo aus

Der 1. FC Köln plant die neue Saison ohne Stürmer Imad Rondic (27) und Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic (26). Nach Informationen der ‚Bild‘ wurde dem bosnischen Duo mitgeteilt, dass sie nicht weiter eingeplant sind. Finden sich bis zum Vorbereitungsstart keine Abnehmer, sollen die beiden mit der U21 trainieren.

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Rondic war für die Rückrunde an Preußen Münster verliehen, Gazibegovic an Sturm Graz. Vertraglich gebunden ist Rondic bis 2029, das Arbeitspapier von Gazibegovic läuft bis 2028.