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Bundesliga

Klarer Transferplan bei Mainz

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Mainz-Sportdirektor Niko Bungert @Maxppp

Beim FSV Mainz 05 sieht man sich nicht gezwungen, auf dem Transfermarkt auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Paul Nebel (23) und Eric Martel (24) zu reagieren. Sportdirektor Niko Bungert betont gegenüber der ‚Bild‘: „Da es sich bei den beiden nicht um schwerwiegende Verletzungen handelt und die Ausfallzeit überschaubar sein wird, hat das keinen Einfluss auf unsere Planungen.“

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Martel erlitt in der Vorbereitung eine Innenbandverletzung im rechten Knie, Nebel zog sich eine Adduktorenverletzung zu. Die beiden Mittelfeldspieler könnten den Mainzern zum Saisonstart fehlen. Bungert stellt klar: „Auch wenn uns die beiden Ausfälle schmerzen, ist der Kader so aufgestellt, dass wir das auffangen können.“

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