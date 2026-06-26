Jaka Cuber Potocnik sieht seine Zukunft beim 1. FC Köln. Der Bundesligist teilt mit, dass der 21-jährige Stürmer seinen 2027 auslaufenden Vertrag langfristig verlängert hat. Im Zuge des Deals wird der talentierte Slowene zudem für eine weitere Saison an Drittligist Rot-Weiss Essen verliehen.

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Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Stürmer Jaka Cuber Potocnik langfristig verlängert. Gleichzeitig wird der 21-Jährige für eine weitere Saison an den Drittligisten Rot-Weiss Essen ausgeliehen.

___#effzeh pic.twitter.com/7PmPj9f4d7 — 1. FC Köln (@fckoeln) June 26, 2026

„Wir freuen uns über die langfristige Vertragsverlängerung mit Jaka. Diese zeigt gegenseitiges Vertrauen und die Überzeugung in Jakas Fähigkeiten. Das kommende Jahr wird ein wichtiges für seinen nächsten Entwicklungsschritt. Wir haben gemeinsam entschieden, dass Rot-Weiss Essen dafür der richtige Ort ist. Gerade gegen Ende der letzten Spielzeit hat Jaka dort eine stabile Entwicklung genommen und stand als Leihspieler in den entscheidenden Relegationsspielen in der Startaufstellung“, ordnet der Technische Direktor Lukas Berg ein.