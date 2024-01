Neue Wendung: Bayern-Ziel Mukiele scheiterte im Medizincheck

Der FC Bayern feilscht weiter um einen Transfer von Wunsch-Verteidiger Nordi Mukiele (26). Der Durchbruch lässt auf sich warten. Jetzt bringt der ‚kicker‘ eine neue, spannende Information über den Poker ans Licht. Dem Bericht des Fachmagazins zufolge soll Mukiele bereits den Medizincheck für einen Transfer zum AC Mailand absolviert haben, aber durchgefallen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wann genau der französische Rechtsverteidiger in Diensten von Paris St. Germain vor einem Wechsel zu Milan stand, dazu macht der ‚kicker‘ keine Angaben. Doch es scheint ganz so, als wäre Mukiele unter normalen Umständen jetzt eigentlich gar nicht mehr auf dem Markt. So versucht sich nun Bayern an einer Verpflichtung.

Lese-Tipp

Romero vor Milan-Abschied

Die ‚kicker‘-Info indes wirft Fragen nach dem Fitnesszustand des Ex-Leipzigers auf. Bekommt Mukiele womöglich erneut Probleme, wenn er sich für einen Wechsel nach München durchchecken lässt? Jedenfalls scheint sich der Rekordmeister nicht von Zweifeln an Mukieles körperlicher Verfassung abschrecken zu lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trippier bleibt in der Verlosung

Derweil berichtet ‚Sky‘, dass ein Transfer von Alternative Kieran Trippier (33) entgegen englischer Medienberichte weiter möglich ist. Demzufolge scheint die kolportierte Absage von Newcastle United nicht endgültig zu sein. Der Poker mit den Magpies läuft, so der Bezahlsender.