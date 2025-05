Haus als Antrittsgeschenk: Der Stand im Müller-Poker

Der Los Angeles FC gibt im Rennen um Thomas Müller (35) ordentlich Gas und erhält dabei Unterstützung von Partnerklub Bayern München. Dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ ist zu entnehmen, dass der deutsche Rekordmeister einen Müller-Transfer in die USA als „Riesenwerbung“ für den eigenen Verein sähe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem habe Jochen Sauer, Geschäftsführer der gemeinsamen Unternehmenskooperation Red&Gold Football, Müller mit einer großen Präsentation einen Wechsel nach Kalifornien schmackhaft gemacht. Mehr noch: Müller sei als Teil des Deals ein Haus in Beverly Hills in Aussicht gestellt worden, das sich in 30-minütiger Entfernung zum Trainingsgelände befindet.

Als weiterer Interessent wird im ‚Bayern Insider‘ Ligarivale Chicago Fire genannt. Auch der japanische Klub Vissel Kobe sei weiter dran und mache „Druck“ im Müller-Poker. Wie sich dieser entscheidet, ist aber weiter völlig offen. Klar ist: Kommt es nicht zum Karriereende, ist der Los Angeles FC der Favorit auf den Zuschlag.