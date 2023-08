Neue Offensivoption: Eintracht holt Chaïbi

Eintracht Frankfurt hat eine wichtige Kaderlücke geschlossen. Wie die SGE offiziell bekanntgibt, kommt Farès Chaïbi vom FC Toulouse und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. Bei der Eintracht soll der 20-jährige Algerier dabei helfen, die Abgänge von Jesper Lindström (23/SSC Neapel) und Daichi Kamada (27/Lazio Rom) aufzufangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung freut sich über die Neuverpflichtung: „Mit Farès Chaibi verstärkt uns ein Spieler, der jung und entwicklungsfähig ist und trotzdem bereits einiges an nationaler und internationaler Erfahrung vorweisen kann. Er ist auf mehreren offensiven Positionen variabel einsetzbar und bringt Attribute mit, die unser Spiel bereichern werden. In den Gesprächen mit Farès haben wir gemerkt, wie sehr er für die neue Aufgabe und Eintracht Frankfurt brennt. Wir freuen uns, ihn ab sofort in unseren Farben zu sehen.“

Lese-Tipp

Eintracht bestätigt: Kolo Muani tritt in den Streik

FT hatte exklusiv von dem bevorstehenden Transfer berichtet: Toulouse forderte zuletzt 15 Millionen Euro Ablöse. In der vergangenen Saison spielte sich der 20-jährige Algerier mit acht Treffern und sieben Assists in 41 Pflichtspielen in den Fokus.