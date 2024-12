Bestätigt: Silva drängt auf Juve-Wechsel

António Silva möchte Benfica Lissabon im Winter in Richtung Juventus Turin verlassen. Das bestätigt der Berater des 21-jährigen Innenverteidigers, Jorge Mendes, gegenüber ‚Sky Italia‘: „Er will Juve und Juve will ihn. Jetzt liegt es an Benfica, sich zu entscheiden. Man braucht ein wenig Geduld, man muss ein paar Tage warten. Das sind Dinge, die sich innerhalb von fünf Minuten auf dem Markt ändern, der im Moment noch geschlossen ist. Er ist ein wichtiger Spieler, mehrere Vereine waren an ihm interessiert, aber wir müssen abwarten, was Benfica entscheidet, sie haben das letzte Wort.“

Silva gehört zu den talentiertesten Abwehrspielern seines Jahrgangs, hat in der laufenden Saison aber seinen Stammplatz bei Benfica verloren und muss sich hinter Nicolás Otamendi (36) und Tomás Araújo (22) einreihen. Entsprechend beschäftigt sich das Eigengewächs mit einer Luftveränderung. In Turin wäre der 17-fache portugiesische Nationalspieler als Reaktion auf den langfristigen Ausfall von Abwehrchef Bremer (27) angedacht. Eine Leihe ist im Gespräch.