„Ein Spiel für die Ewigkeit“ | „Es kann nur einen König geben“

Das Spiel der Spiele

Um welches andere Thema könnten sich die heutigen Schlagzeilen drehen, als um das WM-Finale in Katar? Um 16 Uhr kreuzen Argentinien und Frankreich im Lusial Stadium die Klingen. Auch in Spanien sind sie schon heiß wie Frittenfett: „Ein Spiel für die Geschichte“, erwartet die ‚Sport‘. „Ein Finale, drei Sterne“, so der Titel der ‚Marca‘. Tatsächlich stehen beide Nationen bei zwei WM-Titeln und peilen den dritten Streich an.

Natürlich dominiert das heutige Giganten-Duell auch auf dem Cover von Frankreichs größter Sportzeitung ‚L’Equipe‘. Das Fachblatt freut sich auf ein „Spiel für die Ewigkeit“. Pathetisch aufgeladene Überschriften können sie aber auch in Italien. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ kündigt nicht weniger als eine „Entscheidung um die Welt“ an. „Macht uns wahnsinnig“, hofft ‚Tuttosport‘ – salopp gesagt – auf einen geilen Kick.

Messi vs. Mbappé

Auffällig: Sämtliche Titelblätter bilden Lionel Messi (35) und Kylian Mbappé (23) ab. Der König gegen den Kronprinzen – wenig verwunderlich, dass die Zeitungen die heutige Partie auf dieses epische Duell zuspitzen. „Es kann nur einen König geben“, urteilt die ‚as‘. Die ‚Mundo Deportivo‘ freut sich in Bezug auf die Rückennummer der beiden Topstars auf das „Finale der Zehner“. „Messi gegen Mbappé – eine Weltmeisterschaft, die Geschichte schreibt“, so die Schlagzeile des ‚Corriere dello Sport‘.