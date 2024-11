Wirtz-Verbleib: Carro ist zuversichtlich

Bei Bayer Leverkusen ist man guter Dinge, dass Florian Wirtz im kommenden Sommer nicht wechseln wird. „Solange er hier Vertrag hat, solange er sich hier wohlfühlt, solange er weiß, dass er hier Top-Fußball spielen kann und eine Top-Mannschaft hat und Erfolge feiern kann, dann ist er zufrieden“, erklärte Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro am heutigen Samstag bei ‚Sky‘.

„Sehr hoch“ sei die persönliche Hoffnung, dass Wirtz noch länger bei Bayer spielen wird. „Warum sollte die nicht hoch sein“, so Carro weiter. Großes Interesse an Wirtz bekundet unter anderem der FC Bayern, der sich wappnet, eine dreistellige Millionensumme für den 21-jährigen Nationalspieler in die Hand zu nehmen.