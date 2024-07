Newcastle: Almirón-Interessent aus Saudi-Arabien

Newcastle United-Angreifer Miguel Almirón hat offenbar Interesse aus Saudi-Arabien auf sich gezogen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, führt ein nicht genannter Saudi Pro League-Klub zur Zeit Gespräche mit den Verantwortlichen der Magpies. Schon im Januar stand Almirón unmittelbar vor dem Wechsel auf die arabische Halbinsel. Damals scheiterte der Transfer zu Al Shabab an Newcastles Ablöseforderung von 35 Millionen Euro. An Newcastle ist der 30-Jährige noch bis 2026 gebunden.

Newcastle arbeitete zuletzt mit Hochdruck an mehreren Spielerverkäufen, um die Financial Fairplay-Auflagen der Premier League zu erfüllen. In der abgelaufenen Saison hatte der paraguayische Nationalspieler lange Zeit zum Stammpersonal von Newcastle gehört, bevor ihn eine Verletzung außer Gefecht setzte. Im Moment nimmt er mit Paraguay bei der Copa América teil, hat aber nach zwei Auftaktniederlagen keine Chance mehr aufs Weiterkommen.