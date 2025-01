Vollständige Einigung: Leverkusen verkauft Boniface

Victor Boniface wird Bayer Leverkusen kurz vor Transferschluss verlassen. Laut ‚Sky‘ sind sich alle Parteien über einen Wechsel einig. Zuvor war bereits von einer Einigung zwischen dem Stürmer und Al Nassr berichtet worden.

Der saudische Erstligist, für den auch Superstar Cristiano Ronaldo aktiv ist, wird dem Pay-TV-Sender zufolge eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro an die Werkself zahlen. Damit wird Boniface nach Kai Havertz zum zweitteuersten Verkauf in der Leverkusener Klubgeschichte.

Im Sommer 2023 war der 24-Jährige für rund 20 Millionen Euro von Union St. Gilloise zu Bayer gewechselt. Mit 21 Pflichtspieltoren und zehn Vorlagen hatte der bullige Rechtsfuß großen Anteil am Double-Gewinn des Klubs. Wie Leverkusen den Nigerianer nun ersetzen wird, ist unklar. Evan Ferguson (20) von Brighton & Hove Albion ist ein Kandidat.