Nürnberg gibt Hungbo ab

Joseph Hungbo (24) wechselt in seine englische Heimat. Der 1. FC Nürnberg verleiht den Flügelstürmer für eine Saison und ohne Kaufoption an den Drittligisten Rotherham United. Hungo war erst im vergangenen Sommer vom FC Watford ins Frankenland gewechselt. Meistens kam der gebürtige Londoner nur als Joker zum Zug, in 17 Einsätzen blieb der Angreifer ohne Torbeteiligung.

„Das letzte Jahr war aufgrund der Verletzung etwas kompliziert für mich. Nichtsdestotrotz bin ich dankbar für die Erfahrungen, die ich beim Club bislang sammeln und was ich alles dazulernen durfte. Ich will mich bei den Fans und dem Verein für ihre Unterstützung bedanken“, so Hungbo.