Transfer-Doppelpack: Schalke rüstet auf

Nach einem eher mäßigen Start in die neue Ligasaison mit einem Sieg und einer Niederlage und dem etwas biederen Sieg im Pokal gegen den VfR Aalen (2:0) legt Schalke 04 auf dem Transfermarkt noch einmal nach. Für mehr Spielwitz und Geschwindigkeit auf den offensiven Außenbahnen kommt Ilyès Hamache (21) vom französischen Drittligisten FC Valenciennes in den Ruhrpott.

Schalke zahlt dem Vernehmen nach einen sechsstelligen Betrag an Ablöse, Hamache unterschreibt bei den Knappen bis 2028. „Ilyes hat in seinen über 80 Spielen in der zweiten französischen Liga gezeigt, dass er ein kreativer Fußballer mit gutem Spielverständnis ist. Mit seinem Profil, das er in seinem jungen Alter noch weiterentwickeln kann, ist er offensiv sowohl außen als auch im Zentrum einsetzbar“, lässt sich S04-Sportdirektor Marc Wilmots zitieren.

Hamache stammt aus der Valenciennes-Jugend und ist ein Talent mit großem Verbesserungspotenzial. Der Rechtsfuß kann auf beiden Flügeln sowie im Offensivzentrum eingesetzt werden. In der vergangenen Spielzeit stand der französische U20-Nationalspieler in 34 Partien für seinen Klub auf dem Feld, steuerte dabei jedoch lediglich drei Scorerpunkte bei.

Zudem verkünden die Königsblauen die Verpflichtung von Mauro Zalazar. Der 19-jährige Mittelfeldspieler ist der Bruder des Ex-Schalkers Rodrigo Zalazar und kommt aus der U19 des FC Granada nach Gelsenkirchen. Der Spanier soll behutsam an die Profis herangeführt werden und unterschreibt einen Kontrakt bis 2028. Nach dem Transfer von Steve Noode (19), der am Vormittag eingetütet wurde, sind Hamache und Zalazar sogar bereits die Schalker Neuzugänge Nummer zwei und drei am heutigen Tag.