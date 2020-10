Klopp genervt von Carragher-Aussagen

Jürgen Klopp hat vor dem Champions League-Spiel des FC Liverpool am heutigen Mittwochabend gegen Ajax Amsterdam genervt auf Kritik von TV-Experte Jamie Carragher reagiert. Auf der gestrigen Pressekonferenz sagte der Übungsleiter in Richtung der anwesenden Medienvertreter: „Wir sind mit drei Innenverteidigern in die Saison gegangen, dazu Fabinho als Backup und ein paar Nachwuchsspieler. Es ist ziemlich schwierig, dafür zu sorgen, dass vier Weltklasse-Innenverteidiger im Kader stehen. Wenn mir irgendjemand erzählen will, dass wir auf dem Transfermarkt einen Fehler gemacht haben, Jamie Carragher hat so etwas behauptet – es gibt einige Gründe, warum sie ihren und nicht meinen Job machen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Kritik ließ Carragher nicht auf sich sitzen und antwortete per Twitter: „Nicht einmal habe ich in dieser Saison gesagt, dass Klopp einen Fehler gemacht hat, weil er keinen Innenverteidiger verpflichtet hat – und zwar exakt aus dem Grund, den er jetzt selbst anführt.“ Nach der schweren Knieverletzung von Abwehrchef Virgil van Dijk (29) ist die personelle Situation der Reds in der Innenverteidigung äußerst angespannt. Hinzu kommt, dass Joel Matip (29) ebenfalls angeschlagen ist. Für das heutige Spiel stehen Klopp mit Joe Gomez (23) und Nachwuchsspieler Sepp van den Berg (18) nur noch zwei nominelle Innenverteidiger zur Verfügung.