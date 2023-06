Bundesliga-Rückkehr denkbar: Özcan weckt Interesse

Berkay Özcan könnte im Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Nach FT-Informationen liebäugelt der Mittelfeldspieler von Basaksehir mit einer Rückkehr in die Bundesliga. Mehr als lose Anfragen aus Deutschland gab es bislang aber noch nicht. Der 25-Jährige geht nach einer starken Saison mit elf Scorerpunkten in 53 Pflichtspielen in sein letztes Vertragsjahr und steht dementsprechend auf der Liste einiger Klubs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bisher zeigten vor allem die drei Istanbuler Topklubs Besiktas, Galatasaray und Fenerbahce Interesse. Basaksehir versucht derweil alles, um den Leistungsträger langfristig an den Klub zu binden. Ein Gespräch mit dem Verein soll zeitnah stattfinden. Dann wird sich auch allmählich abzeichnen, wo die Zukunft des einstigen Profis vom Hamburger SV und vom VfB Stuttgart liegt.

Lese-Tipp

Fenerbahce: Erfolgstrainer Jesus geht