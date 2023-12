Inter: Cuadrado-Vertreter an der Angel

Auf der Suche nach einer Vertretung für Juan Cuadrado sieht sich Inter Mailand in Belgien um. Laut ‚Sky Italia‘ würden die Nerazzurri im Januar gerne Tajon Buchanan (24) beim FC Brügge loseisen. Mit dem Kanadier und dessen Berater sollen die Italiener bereits seit über einem Jahr in Kontakt stehen.

In Brügge steht der Flügelspieler noch bis 2025 unter Vertrag, soll aber bereits signalisiert haben, dass er keine weitere Vertragsverlängerung plant. Die mögliche Ablösezahlung taxiert der italienische Pay-TV-Sender auf sieben bis acht Millionen Euro. Inter-Präsident Steven Zhang muss dem Investment aber noch seine Freigabe erteilen. Cuadrado musste sich aufgrund anhaltender Beschwerden an der Achillessehne einer Operation unterziehen und fällt bis weit in das kommende Jahr aus.