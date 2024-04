Milan: Wechselt Pioli zur Ligakonkurrenz?

Die SSC Neapel möchte Stefano Pioli als neuen Trainer verpflichten. Wie ‚Il Mattino‘ berichtet, warten die Süditaliener darauf, dass der 58-Jährige sich mit seinem aktuellen Klub AC Mailand auf eine Vertragsauflösung zum Sommer einigt. Anschließend wolle Neapels Präsident Aurelio Laurentiis sich mit Pioli an den Verhandlungstisch setzen. Die SSC bietet einen Zweijahresvertrag mit einem Gehalt von etwa drei Millionen Euro.

Bei Milan steht Pioli nach einer durchwachsenen Saison in der Kritik und soll trotz eines laufenden Vertrages bis 2025 im Sommer gehen. Der Verein trifft sich Anfang kommender Woche mit Domenico Tedesco als möglichen Nachfolger. In Neapel soll Pioli wiederum auf Francesco Calzona folgen, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft und der sich im Anschluss wieder mehr auf seine Tätigkeit als slowakischer Nationaltrainer konzentrieren möchte. Aktuell füllt er beide Rollen aus. Pioli indes gilt laut ‚Il Mattino‘ als erste Wahl in der Nachfolge, nachdem der aktuell vereinslose Antonio Conte abgesagt hat.