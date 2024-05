Leipzig: Der Stichtag bei Olmo – Spur zur Bundesliga-Konkurrenz?

Am heutigen Dienstag ist Offensivstar Dani Olmo 26 Jahre alt geworden und bewegt sich damit im besten Fußballeralter. Es wäre nachvollziehbar, sollte der längst dem Talentstatus entwachsene Spanier in diesem Sommer den Absprung von RB Leipzig auf das nächsthöhere Level anpeilen. Doch das liegt nicht allein in seinen Händen.

Bei einer Konstellation mit Ausstiegsklausel gilt das umso mehr, schließlich müsste sich zunächst ein Verein finden, der die festgeschriebenen 60 Millionen Euro bezahlen will. Und dann ist da neben der finanziellen auch noch die zeitliche Komponente: Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, läuft der Passus am 15. Juli ab – einen Tag nach dem Finale der Europameisterschaft.

Heißt: In den eineinhalb Monaten bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September wäre Olmos Ablöse frei verhandelbar. Interessenten, die jene 60 Millionen Euro als bezahlbar erachten, müssen sich also sputen und den Wechsel entweder vor oder im Laufe des Kontinentalturniers abwickeln. Die danach verhandelte Ablöse wird wahrscheinlich nicht niedriger, tendenziell sogar höher ausfallen.

Interesse in der Bundesliga

Seit längerem schon gelten der FC Barcelona und Manchester City als Hauptinteressenten und sollen schon Gespräche mit dem Olmo-Lager geführt haben. Daneben wurde der Zauberfuß bereits beim FC Chelsea, bei Tottenham Hotspur und bei Manchester United ins Gespräch gebracht. Laut ‚Mundo Deportivo‘ besteht allerdings auch Interesse in der Bundesliga, ohne dass ein Klubname fällt. Eine Ablöse in angegebener Region kann aber wohl nur der FC Bayern bezahlen.