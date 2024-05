West Ham bietet für Brasilien-Juwel

West Ham United ist in Gesprächen mit Corinthians-Flügelspieler Wesley. Laut der englischen Zeitung ‚Evening Standard‘ hat Tim Steidten, Sportdirektor der Hammers, den 19-Jährigen als eines der Haupt-Transferziele ausgemacht. Aber auch Liga-Konkurrent FC Liverpool und Atletico Madrid sind dem Juwel auf der Fährte.

West Ham soll sogar schon von ein Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro für den Brasilianer eingereicht haben. Dieses wurde von Corinthians abgeblockt. Wesleys aktueller Vertrag läuft noch bis Ende 2027. In dieser Saison hat er in fünf Ligaspielen zwei Treffer erzielt sowie in der brasilianischen Copa in drei Einsätzen (ein Tor, zwei Vorlagen) drei Scorerpunkte beigesteuert.