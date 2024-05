Juve-Zukunft: Allegri reagiert gereizt

Die Zukunft von Massimiliano Allegri bei Juventus Turin ist weiter in der Schwebe. Darauf angesprochen reagierte der 56-Jährige in einem Interview mit ‚DAZN‘ im Anschluss an das Ligaspiel gegen die AS Rom (1:1) gereizt: „Ich weiß es nicht, fragen Sie den Verein. Wir konzentrieren uns nur auf die Spiele. Wir hoffen, dass wir am Finaltag der Coppa Italia in der Liga einen Champions League-Platz gesichert haben. Es geht mehr um die Zukunft von Allegri als darum, was Juve in den nächsten Wochen macht. Das ist nicht gut. Es bleibt ohnehin nur noch wenig Zeit."

Juventus ist aktuell Tabellendritter, zittert aber nach zuletzt vier Unentschieden in Folge noch um die Qualifikation für die Champions League. Mitte Mai spielt Turin im Finale des italienischen Pokals gegen Atalanta Bergamo. Trotzdem gilt die Zukunft von Allegri als sehr unsicher. Alles deutet auf eine Trennung zum Saisonende hin. Juve soll sich bereits mit Thiago Motta einig sein, dessen Vertrag beim Sensationsvierten FC Bologna im Sommer ausläuft.