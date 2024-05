Rückkaufklausel: Bayern schlägt in Liga zwei zu

Der FC Bayern hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. Neben der seit Wochen andauernden Trainersuche und den Vertragsverlängerungen zahlreicher Stammspieler halten die Verantwortlichen die Augen auch nach mittelfristigen Verstärkungen offen.

Diesbezüglich ist der FCB einem Bericht zufolge in Liga zwei fündig geworden. Laut ‚Sky‘ wechselt Greuther Fürths Durchstarter Armindo Sieb im Sommer aller Voraussicht nach an die Säbener der Straße. Die Münchner sollen von einer Rückkaufklausel in Höhe von 1,5 Millionen Euro Gebrauch machen.

Geplant sei, dass der 21-jährige Angreifer umgehend weiterverliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln. Bereits von 2020 bis 2022 hatte Sieb bei den Bayern unter Vertrag gestanden, ehe er für eine geringe Ablöse nach Fürth wechselte. Dort avancierte der frühere deutsche U-Nationalspieler zum Stammspieler: In der aktuellen Spielzeit stehen 15 Scorerpunkte (zwölf Treffer, drei Vorlagen) in 31 Zweitliga-Partien zu Buche.