FC Bayern: Freund reagiert auf Rummenigge-Kritik

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hat zur jüngsten Kritik von Karl-Heinz Rummenigge Stellung bezogen. Am heutigen Dienstag sagte der 46-jährige Österreicher, der erstmals mit dem Sachverhalt konfrontiert wurde, gegenüber Medien: „Der FC Bayern ist ein riesiger Verein. Jeder will etwas darüber wissen, jeder will recherchieren. Das gibt es sehr selten, dass rundherum so viel stattfindet. Für uns Beteiligte ist es natürlich am schönsten, wenn wir intern arbeiten und die Sachen so weit es möglich ist, bei uns an der Säbener abhandeln und dann mit Verkündungen nach draußen gehen können.“

Freund weiter: „Wir wissen aber auch, dass der FC Bayern ein Verein ist, der sehr interessant ist. Grundsätzlich ist es aber unsere Strategie für die Zukunft, so viel wie möglich intern abzuklären, um dann damit nach draußen zu gehen.“ Zur Erläuterung: Aufsichtsratsmitglied Rummenigge äußerte sich im Interview mit der ‚as‘ kritisch gegenüber der Münchner Führungsetage. Die Klublegende legte Freund und Co. vor allem ans Herz, „diskreter zu arbeiten“.