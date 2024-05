Rummenigge: Klare Worte an Bayern-Chefs

Karl-Heinz Rummenigge hat sich mit mahnenden Worten an die Verantwortlichen des FC Bayern gerichtet. „Die Bayern müssen auf allen Ebenen die Stabilität zurückgewinnen, die sie immer auszeichnete“, so das 68-jährige Aufsichtsratsmitglied in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung ‚as‘, „das Wichtigste ist Kontinuität, und hier müssen wir selbstkritisch sein. In letzter Zeit sind wir ein wenig aus der Spur geraten, sowohl auf der Trainerbank als auch neben dem Platz.“

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den aktuellen Trainer Thomas Tuchel gibt Rummenigge den aktuellen sportlichen Verantwortlichen den Rat: „Mein einziger Rat ist, dass sie etwas diskreter arbeiten sollten. Als wir Pep unter Vertrag nahmen (2013, Anm. d. Red.) haben wir insgesamt sechs Monate daran gearbeitet und niemand wusste davon. Du musst dich natürlich auf dem Markt umschauen, aber so, dass nicht alles, was du tust, jeden Tag in den Zeitungen steht.“