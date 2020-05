Schmitz nach Venlo

Lukas Schmitz heuert in den Niederlanden an. Den Linksverteidiger zieht es zu VVV Venlo. Nach Vereinsangaben erhält Schmitz beim Eredivisie-Klub einen Vertrag bis 2022 plus Option auf eine weitere Saison.

Der ehemalige Düsseldorfer kommt ablösefrei vom Wolfsberger AC. Schmitz hatte sich dem österreichischen Klub vor zwei Jahren angeschlossen und seitdem 62 Pflichtspiele absolviert. In der Bundesliga lief der Linksfuß 104 Mal für Schalke und Bremen auf.