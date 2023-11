Nagelsmann nominiert DFB-Kader: Zwei Neulinge mit dabei

Auf dem Weg zur Europameisterschaft im eigenen Land wird die deutsche Nationalmannschaft in den nächsten Tagen zwei weitere Freundschaftsspiele bestreiten. Zunächst geht es für Julian Nagelsmann und seine Spieler in Berlin gegen die Türkei (18. November, 20:45 Uhr). Anschließend ist der DFB-Tross in Wien zu Gast, um gegen Österreich (21. November, 20:45 Uhr) anzutreten.

Die Spieler werden nach dem bevorstehenden Spieltagswochenende am Montagvormittag nach Frankfurt reisen und von dort aus gemeinsam zu den Testspielen weiterziehen. Nominiert wurden zum ersten Mal Torhüter Janis Blaswich von RB Leipzig und Marvin Ducksch für den Angriff.

Der DFB-Kader im Überblick

Tor: Marc-André ter Stegen, Oliver Baumann, Kevin Trapp, Janis Blaswich

Abwehr: Robin Gosens, David Raum, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Mats Hummels, Niklas Süle, Malick Thiaw

Mittelfeld: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Felix Nmecha, Robert Andrich, Chris Führich, Julian Brandt, Florian Wirtz, Jonas Hofmann, Leroy Sané, Pascal Groß, Kai Havertz

Angriff: Marvin Ducksch, Niclas Füllkrug, Thomas Müller, Serge Gnabry