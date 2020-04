Leipzig will Jugendarbeit umstrukturieren

RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche ist mit der Nachwuchsarbeit seines Klubs nicht zufrieden. „Wir wollen uns konkret Gedanken machen, wie wir das langfristige Projekt Nachwuchs angehen wollen“, sagt Krösche gegenüber der ‚Bild‘. Momentan sei „noch vieles in den Startlöchern“.

Trotz eines Jahresbudgets von rund 30 Millionen Euro schafft es bislang kein einziges Talent der Sachsen, sich bei den Profis zu etablieren. Krösche hat jedoch einen Plan: „Wichtig ist erst mal, dass man eine eigene, klare Idee entwickelt, die wir natürlich haben. Jetzt geht es darum zu schauen, was man optimieren kann. Dafür gucken wir auch über den Tellerrand hinaus.“ Er weiß jedoch auch: „Auf dem Niveau Champions League ist das nicht so einfach. Du hast dann mal so ein Jahrhunderttalent wie Havertz, der da durchschießt. Aber sonst ist es schwer.“