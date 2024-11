Hummels mit Beinahe-Transfer nach England

Mats Hummels stand im vergangenen Sommer kurz vor einem Wechsel zu Brighton & Hove Albion. Wie Trainer Fabian Hürzeler im Podcast ‚Phrasenmäher‘ verrät, absolvierte der Innenverteidiger in München sogar seinen Medizincheck für die Seagulls, letztlich kam ein Transfer aber nicht zustande. Ein Faktor war dabei laut Hürzeler die fehlende Zeit: „Wenn du einen Siegertypen wie Mats holst, musst du schauen, wen du aus deinem System rausnimmst, um die Struktur der Mannschaft beizubehalten. Das ist in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Statt in Brighton unterschrieb der 35-Jährige letztlich bei der AS Rom. In der italienischen Hauptstadt kam Hummels bislang erst in zwei Spielen zum Einsatz, in denen er keine gute Figur machte. Hürzeler erwischte mit Brighton dagegen einen deutlich besseren Start, nach zwölf Spielen belegt man Platz fünf in der Premier League.