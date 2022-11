Niederländer feiern späten Sieg über Senegal

Im zweiten Gruppenspiel der Gruppe A ging die Niederlande in einem umkämpften Duell mit Senegal mit 2:0 als Sieger vom Platz. Dabei konnte die Mannschaft von Bondscoach Louis van Gaal erst spät den Deckel drauf machen. In der ersten Halbzeit schenkten sich beide Teams nichts, viele Torraumszenen gab es dementsprechend nicht. Die Niderländer hatten in einer ausgeglichenen Hälfte dennoch ein leichtes Chancenplus. Auch nach dem Pausentee blieb die Partie hart umkämpft.

Afrikameister Senegal setzte mit seinen schnellen Außenspielern immer wieder Nadelstiche, kam gegen die kompakt verteidigende Niederlande aber selten zu gefährlichen Torabschlüssen. Die Entscheidung brachte Eindhovens Kapitän Cody Gakpo, der in der 84. Minute eine Flanke von Frenkie de Jong einköpfte. Den Schlusspunkt setzte Ex-Bremer Davy Klaasen in der neunten Minute der Nachspielzeit. In der Gruppe A zieht die Elftal damit mit Ecuador gleich, das das Auftaktspiel gegen Gastgeber Katar am gestrigen Sonntag mit 2:0 für sich entscheiden konnte.