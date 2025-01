Einigung: FC Bayern vor Urbig-Transfer

Jonas Urbig wird sich zeitnah dem FC Bayern anschließen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich die Münchner mit dem 1. FC Köln auf eine Ablöse für das Torwart-Juwel geeinigt. Zehn Millionen Euro fließen von der Isar an den Rhein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (9:31 Uhr): In einer aktualisierten Version des Artikels schreibt die ‚Bild‘ nun von einer Ablöse von sieben Millionen, Bonuszahlungen „könnten noch hinzukommen“.

Update (10:38 Uhr): Laut ‚Sky‘ fließen sieben Millionen Euro Sockelablöse plus drei Millionen Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem 21-Jährigen selbst waren sich die Bayern bereits seit geraumer Zeit einig. In den Transferverhandlungen mit dem FC hakte es aber bis zuletzt. Der Durchbruch gelang offenbar in einer neuen Gesprächsrunde am Dienstag.

Urbig stammt aus der Kölner Jugend und war als etatmäßige Nummer eins in die aktuelle Saison gegangen. Im Lauf der Spielzeit verlor er jedoch seinen Posten im FC-Tor und musste auf die Bank.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da der gebürtige Euskirchener aber als eines der größten deutschen Talente auf seiner Position gilt, war er den Bayern offenbar trotzdem die Millionenablöse wert. In München soll er von Manuel Neuer (38) lernen und diesen womöglich in Zukunft beerben.