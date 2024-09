Pavlenka vor der Unterschrift

Jiri Pavlenka (32) wird wohl in Kürze bei PAOK Saloniki unterschreiben. Am Samstagabend ist der Torhüter in Thessaloniki eingetroffen, wie Bildmaterial in griechischen Medien belegt. Pavlenka soll nach bestandenem Medizincheck einen Einjahresvertrag unterschreiben, der sich ab einer bestimmten Anzahl von Einsätzen automatisch um eine weitere Saison verlängert.

Eine Ablöse muss der amtierende Meister und aktuelle Tabellenführer nicht zahlen, da Pavlenkas Kontrakt bei Werder Bremen Ende Juni auslief. PAOK reagiert mit dem Transfer auf die jüngst erlittene Verletzung von Ersatzkeeper Antonis Tsiftsis (25). Offen ist zudem, wie lange Dominik Kotarski (24) noch an Bord bleibt – der Kroate steht bei einigen Vereinen größeren Kalibers auf dem Zettel.