Red Bull steigt bei nächstem Klub ein

Red Bull wird künftig auch in Paris die Finger im Spiel haben. Laut ‚L’Équipe‘ wird das Unternehmen gemeinsam mit der Arnault-Familie Anteile vom Paris FC kaufen. Während die milliardenschwere Familie mit 55 Prozent der Anteile Mehrheitsaktionär des Klubs wird, steigt Red Bull dem Bericht zufolge mit 15 Prozent ein.

Arnault und der Getränkehersteller sind bereits durch gemeinsame Aktivitäten in der Formel 1 eng miteinander verknüpft. Seit April standen alle Beteiligten in Kontakt, über den Sommer nahmen die Verhandlungen an Fahrt auf und nun soll es zum Abschluss gekommen sein.