Bochum: Winter-Transfers möglich

Bei Aufsteiger VfL Bochum behalten sie sich Verstärkungen im Januar vor. Man habe finanziell „einen kleinen Handlungsspielraum“, bemerkt Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz im Gespräch mit der ‚WAZ‘, „aber wir werden kaufmännisch vernünftig und seriös damit umgehen. Wir beschäftigen uns permanent mit unserer eigenen Mannschaft.“

Der ehemalige Mittelfeldspieler führt aus: „Wenn es Spieler gibt, die uns wirtschaftlich und sportlich voranbringen können, verschließen wir nicht die Augen. Aber wichtig ist mir zu betonen: Wir haben absolutes Vertrauen in den Kader, den wir im Sommer so zusammengestellt haben.“ Die Bochumer sind ordentlich in die Saison gestartet, rangieren nach elf Spielen auf Platz zwölf der Bundesliga-Tabelle.