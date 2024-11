Vieira vor Trainerjob in Italien

Patrick Vieira steht unmittelbar vor der Rückkehr ins Trainergeschäft. Wie ‚Relevo‘ und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, wird der Franzose beim FC Genua auf der Trainerbank Alberto Gilardino ablösen. Noch in dieser Woche soll Vieira seine Arbeit beim Tabellen-17. der Serie A aufnehmen. In der Liga gewann Genua nur eins der vergangenen zehn Spiele, im Pokal war gegen Zweitligist und Stadtrivale Sampdoria Genua schon in der 2. Runde Schluss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Vieira ist Genua nach Stationen bei Racing Straßburg, Crystal Palace, dem OGC Nizza und dem New York City FC die erste Trainerstelle in Italien. Als Spieler kennt der ehemalige Mittelfeldspieler die Serie A dagegen noch bestens. Einst war der 48-Jährige für Juventus Turin sowie bei beiden Mailänder Klubs am Ball.