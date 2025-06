Leeds holt Ex-Hannoveraner Bijol

Jaka Bijol läuft künftig in der Premier League auf. Leeds United verkündet die Verpflichtung des 26-Jährigen von Udinese Calcio offiziell. An der Elland Road unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Udinese kam der slowenische Nationalspieler (63 Spiele) in der abgelaufenen Saison 37 Mal zum Einsatz und spielte sich zwischenzeitlich sogar in den Fokus von Juventus Turin. Interessant: In der Saison 2020/21 lief Bijol leihweise für Hannover 96 auf.