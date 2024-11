Fürth-Chaos: Interimstrainer muss schon wieder gehen

Nach nur vier Spielen als Interimstrainer ist Leo Haas bei der SpVgg Greuther Fürth schon wieder Geschichte. Wie die ‚Nürnberger Nachrichten‘ berichten, hat sich der Verein nach nur vier Spielen unter Haas dafür entschieden, den 42-Jährigen schon wieder zu entlassen. Ursprünglich hatte das Kleeblatt dem ehemaligen Spieler, der zuvor in der U23 der Mittelfranken tätig gewesen war, bis zur Winterpause Zeit gegeben.

Die Talfahrt in Fürth ging allerdings auch nach der Entlassung von Alexander Zorniger weiter. Zwar konnte Haas bei seinem Debüt gleich einen 4:3-Erfolg auf Schalke feiern, es folgten aber drei Niederlagen am Stück, am Wochenende verlor Fürth erst spät in der Nachspielzeit beim 1. FC Köln mit 0:1. Dadurch rutscht die Spielvereinigung immer weiter in den Abstiegskampf, der Vorsprung auf Rang 16 beträgt nur noch zwei Punkte. Beim jüngsten Heimspiel der Fürther war der ehemalige Stuttgart-Trainer Michael Wimmer im Stadion, sein Berater Stefan Backs sagte allerdings, dass es keinen Kontakt zum Verein gebe.