Nürnberg holt Krätschmer

Der 1. FC Nürnberg hat Pius Krätschmer verpflichtet, der sich zuletzt bereits beim Zweitligisten im Probetraining befand. Bei Regionalligist Schweinfurt kam der 23-Jährige sowohl in der Defensive als auch in der Offensive zum Einsatz, in Nürnberg ist Krätschmer wohl vornehmlich für die Innenverteidigung eingeplant.

Sportvorstand Dieter Hecking sagt: „Wir richten den Blick nicht nur die in die 1. und 2. Bundesliga, sondern ganz bewusst auch in die Nachwuchsleistungszentren und eben auch in die dritten und vierten Liga. Hier gibt es nach wie vor gute Spieler. Und Pius hat uns in einem dreitägigen Probetraining absolut überzeugt. Wir trauen ihm zu – über kurz oder lang – bei uns seinen Weg zu gehen.“