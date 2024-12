Kolo Muani: Premier League nimmt die Fährte auf

Die erneute Degradierung von Randal Kolo Muani (26) bei Paris St. Germain blieb auch in der Premier League nicht unbemerkt. Wie die ‚Times‘ berichtet, beschäftigen sich Klubs aus der englischen Eliteliga mit dem Mittelstürmer und evaluieren einen Winterwechsel. Die Tageszeitung spekuliert, dass zum Beispiel Manchester United Bedarf haben könnte, sofern Marcus Rashford (27) das Old Trafford verlässt.

PSG-Coach Luis Enrique verzichtete am gestrigen Mittwochabend beim Topspiel gegen die AS Monaco (4:2) auf Kolo Muani und nominierte ihn nicht einmal für den Kader. In der laufenden Saison sammelte der 95-Millionen-Mann bei 14 Einsätzen lediglich rund 450 Einsatzminuten.