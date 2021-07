Die FT-Topelf des EM-Halbfinals

Der Spieler des Halbfinals: Harry Kane

In der Gruppenphase noch durch Ladehemmungen aufgefallen, zeigte Harry Kane in der K.o.-Phase sein bekanntes Gesicht. Gegen Dänemark gelang ihm nach einem zunächst verschossenen Elfmeter im Nachschuss der 2:1-Siegtreffer. Mit seinem wichtigen Tor brachte er die Three Lions einen Schritt näher zum ersten Titelgewinn bei einer Europameisterschaft. Das erste Tor leitete der 27-Jährige zudem mit einem Zuckerpass ein.

Die FT-Topelf

