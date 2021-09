Bayern fertig Kiew ab | Dreimal Note 1

Von Beginn an dominierte der FC Bayern in der Allianz Arena gegen Dynamo Kiew. Die Spielanteile der Ukrainer waren überschaubar, der deutsche Rekordmeister schnürte den Gegner in dessen Spielhälfte fest. Früh erzielte Robert Lewandowski das 1:0 per Handelfmeter. Angriffe zur Entlastung gelangen Dynamo kaum. Die Bayern liefen früh an, pressten hoch und zwangen den Gegner zu langen Bällen.

Über die gesamte erste Hälfte blieb die Überlegenheit der Bayern bestehen. Nach knapp einer halben Stunde erhöhte Lewandowski mit seinem zweiten Treffer verdient auf 2:0. Leroy Sané hatte wenige Minuten darauf die Chance zum dritten Tor, scheiterte aber am Aluminium. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff musste Manuel Neuer erstmals ins Spiel eingreifen. Carlos de Pena und Mykola Shaparenko prüften den Schlussmann des Favoriten.

Bayern wie im Rausch

In Durchgang zwei machte der FCB dort weiter, wo man in den ersten 45 Minuten aufgehört hatte. Der dritte Treffer lag in der Luft, jedoch spielten die Offensivkräfte der Münchner die Angriffe nicht konsequent zu Ende. 20 Minuten vor dem Ende folgte dann das 3:0 durch Serge Gnabry. Wenige Minuten später baute Sané die Führung aus.

Die Bayern spielten sich in der Folge in einen Rausch und drängten auf zusätzliche Torerfolge. Kiew hatte absolut nichts mehr entgegenzusetzen. Der eingewechselte Eric-Maxim Choupo-Moting schraubte das Ergebnis weiter nach oben. Am Ende siegten die Bayern in der Höhe verdient und setzten sich mit sechs Punkten und 8:0 Toren aus zwei Spielen an die Tabellenspitze der Gruppe.

Torfolge

1:0 Lewandowski (12.): Nach einem Handspiel von Sydorchuk im Strafraum bekommen die Bayern Elfmeter. Lewandowski verlädt Torhüter Bushchan und schiebt lässig ein.

2:0 Lewandowski (27.): Früher Ballgewinn der Bayern. Müller wird nicht angegriffen und kann Lewandowski anspielen, der frei aus zwölf Metern abschließt und trifft.

3:0 Gnabry (68.): Sané passt knapp hinter der Mittelinie in den Lauf von Gnabry. Der zieht in den Strafraum und nagelt die Kugel unter die Latte.

4:0 Sané (74.): An der Außenlinie positioniert blickt Sané in die Mitte, sieht, dass das kurze Toreck offen ist und schießt den Ball in die Maschen. Bushchan macht keine gute Figur.

5:0 Choupo-Moting (87.): Sarr legt den Ball raus zu Pavard, der eine butterweiche Flanke auf Choupo-Moting schlägt. Der Stürmer schraubt sich hoch und köpft den Ball ins Netz.

Die Noten für die Bayern

Eingewechselt:

69‘ Musiala für Gnabry

69‘ Pavard für Davies

79‘ Choupo-Moting für Lewandowski

79‘ Sarr für Sané

79‘ Sabitzer für Goretzka