Schnäppchen-Juwel: Vier Bundesligisten an Edwards dran

Gleich vier Klubs aus der Bundesliga bekunden Interesse an Khayon Edwards vom FC Arsenal. Die ‚Daily Mail‘ zählt RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC als Interessenten für den 18-jährigen Angreifer auf.

Edwards steht nur noch bis Saisonende bei Arsenal unter Vertrag. Die Gunners wollen zwar verlängern, doch bislang ziert sich der Mittelstürmer. Auch andere englische Klubs wie Stadtrivale FC Chelsea rief das bereits auf den Plan.

In der U18-Premier League trifft Edwards am Fließband. In elf Partien gelangen dem Juwel schon neun Tore und vier Assists. Bei Arsenal sieht er aber offenkundig nicht die idealen Voraussetzungen für den Durchbruch im Profibereich.