Juve legt Rabiot Angebot vor

Juventus Turin hat Adrien Rabiot noch nicht ganz abgeschrieben und dem Mittelfeldspieler eine Offerte zur Vertragsverlängerung vorgelegt. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato warten die Verantwortlichen der Alten Dame nun auf die Antwort des 28-jährigen Franzosen. Der Mittelfeldspieler befindet sich in den letzten Tagen seines Vertrags bei Juve.

Rabiot sehnt sich seit geraumer Zeit nach einem Wechsel in die Premier League. Der Nationalspieler wurde in den zurückliegenden Monaten mit zahlreichen Topklubs in Verbindung gebracht. Seit vier Jahren trägt der Linksfuß bereits das Trikot von Juventus. Für die Bianconeri stand der Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison in 48 Pflichtspielen auf dem Platz. Mit elf Treffern sowie sechs Assists lebte der Ex-PSG-Profi auch seinen Offensivdrang beim Klub aus Turin aus.

