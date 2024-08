Trainer-Telefonat: Neue heiße Spur bei Hummels

Seit mehr als einem Monat ist Mats Hummels mittlerweile vereinslos. Auch ein Karriereende steht nach wie vor im Raum – wahrscheinlicher ist aber, dass der Weltmeister von 2014 seine Karriere im Ausland fortsetzt.

Eine neue Spur führt nun in die englische Premier League. Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigt sich Brighton & Hove Albion interessiert an Hummels. So habe es bereits ein Telefonat zwischen dem 35-jährigen Innenverteidiger und dem neuen deutsch-amerikanischen Brighton-Coach Fabian Hürzeler gegeben.

Erst gestern wurde bekannt, dass Hummels dem FC Bologna eine Absage erteilt hat. Ob dahinter das Interesse von Brighton steckt? Die Seagulls zeichnete in den vergangenen Jahren ein extrem mutiger flacher Spielaufbau aus, bei dem der Gegner bewusst ins Pressing gelockt und anschließend überspielt wird. Mit einem daran angelehnten Stil stieg dann auch Hürzeler mit dem FC St. Pauli in die Bundesliga auf. Womöglich reizvoll für den spielstarken Hummels, auf seine alten Profitage nochmal eine andere Art des Spiels kennenzulernen?

Update (12:45 Uhr): Wie ‚Sky‘ darüber hinaus berichtet, erwägt auch West Ham United die Verpflichtung von Hummels. Ein später Versuch der Hammers, einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist demnach nicht ausgeschlossen.