Werder mit Nawrockis Entwicklung „sehr zufrieden“

Clemens Fritz äußert sich positiv über Leihspieler Maik Nawrocki. „Wir sind mit Maiks Entwicklung sehr zufrieden“, zitiert die ‚DeichStube‘ den Leiter Profi-Fußball des SV Werder. Der Innenverteidiger ist bis zum Ende der Saison von der Bremer Reservemannschaft an Legia Warschau ausgeliehen. Ob der 20-Jährige anschließend an die Weser zurückkehren wird, sei allerdings noch offen. Der Verein aus der polnischen Hauptstadt verfügt dem Vernehmen nach über eine Kaufoption zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro.

„Wir haben erst Januar. Es gibt für uns überhaupt keinen Grund, schon jetzt eine Entscheidung in irgendeine Richtung zu treffen“, beantwortet Fritz die Frage, ob Nawrocki in der kommenden Saison ein Kandidat für den Werder-Profikader werden könnte. Mit Legia steckt der Abwehrmann derzeit überraschend im Abstiegskampf. Dies könne laut Fritz „aber eine sehr wertvolle Erfahrung sein.“ In Polen stand der gebürtige Bremer in 13 von 19 Ligaspielen sowie viermal in der Europa League auf dem Feld.