EM: Österreich mit Auftaktsieg gegen Nordmazedonien

Am ersten Spieltag der Gruppe C traf Österreich auf Nordmazedonien. Das von Franco Foda trainierte Team war spielbestimmend, musste jedoch immer wieder Nadelstiche des Underdogs wegstecken. Den Führungstreffer von Stefan Lainer glich Routinier Goran Pandev noch in der ersten Halbzeit aus.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, da die Österreicher häufig mit Ballverlusten im Angriffsspiel haderten. Die Nordmazedonier zeigten eine gute Leistung und bewiesen, dass der 2:1-Sieg gegen Deutschland in der WM-Qualifikation kein Zufall war. Jedoch sorgten Michael Gregoritsch und Marko Arnautovic in der Schlussphase für den Sieg der Favoriten.