Gut für Wolfsburg: Sporting holt Harder für Rekordsumme

Sporting Lissabon steht kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Conrad Harder vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland. Laut dem dort ansässigen ‚Tipsbladet‘ hat man sich auf eine Sockelablöse in Höhe von 21 Millionen Euro für den 19-Jährigen einigen können, weitere 2,5 können an Boni noch hinzukommen – neuer Rekordtransfer in der dänischen Liga.

Harder soll ein Arbeitspapier bis 2029 unterschreiben. Der Däne stammt aus der Jugend von Nordsjaelland und konnte in 41 Profi-Partien neun Tore und vier Vorlagen verbuchen. Neben Harder war auch Jonas Wind (25) vom VfL Wolfsburg bei den Portugiesen als mögliche Verstärkung für den Sturm im Gespräch.