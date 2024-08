Liverpool: Transfer-Entscheidung um begehrten Díaz

37 Torbeteiligungen in 98 Pflichtspielen sind eine ordentliche Bilanz. Luis Díaz bringt aber noch eine Komponente in das Spiel des FC Liverpool, die in Zahlen nicht wiedergegeben wird: Leidenschaft. Wenn der Kolumbianer über den Flügel wirbelt, brennt der Baum.

Wohl auch wegen dieser Eigenschaft hat Arne Slot dem Abgang des Außenstürmers eine klare Absage erteilt. „Seine Zukunft liegt bei uns“, stellte der Trainer der Reds auf der heutigen Pressekonferenz klar, „vieles von dem, was ich gesehen habe, gefällt mir. Er hat großen Einfluss auf das Spiel, ich mag ihn sehr.“

Díaz wird in diesem Sommer vom FC Barcelona umworben, auch Manchester City wurde schon als Abnehmer gehandelt. Slots Worte lassen einen Deal aber in weite Ferne rücken. Bei Barça hätte sich ohnehin die Frage gestellt, ob sich die Blaugrana den Transfer überhaupt leisten könnten. 60 Millionen Euro würde der noch bis 2027 gebundene Rechtsfuß kosten.