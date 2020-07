Weghorst: „Es ist mehr für mich drin“

Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg hat über mögliche Wechselambitionen gesprochen. Einen großen Nachteil für den VfL sähe er für den Fall eines Wechsels nicht, wie er gegenüber der ‚Sport Bild‘ betont: „Es ist doch gut für einen Verein, wenn er wieder viel Geld bekommt, nachdem er in einen Spieler investiert hat. Ich habe Ambitionen und möchte das Höchste erreichen. In den vergangenen zwei Jahren konnte ich zeigen, dass ich auf dem Level liefern kann und dass noch mehr für mich drin ist.“ Bisher ist der 27-Jährige nie länger als zwei Jahre bei einem Verein geblieben. Newcastle United und der FC Arsenal gelten als interessiert, Weghorsts Preisschild soll bei 35 Millionen Euro liegen.

„Wir haben besprochen, dass wir uns zusammensetzen, falls etwas Spannendes für mich kommen sollte. Aber wegen Corona haben wir einen eigenartigen Markt. Und ich bekomme in Wolfsburg viel Anerkennung, spiele sportlich und menschlich eine wichtige Rolle. Ich fühle mich wohl, meine Familie auch“, erklärt Weghorst. Damit er seinen Kontrakt bis 2023 auch weitestgehend erfüllt, setzt der Stürmer jedoch höhere Ziele im Verein voraus: „Für mich ist aber auch wichtig, ob der VfL in der Zukunft alles dafür tut, Titel zu gewinnen. Aber da habe ich Vertrauen in die sportliche Führung.“