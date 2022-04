Leipzig-Talent Raebinger auf dem Sprung?

Sidney Raebiger könnte in der kommenden Saison bei einem anderen Klub Spielpraxis sammeln. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ denkt der 16-jährige Mittelfeldspieler darüber nach, auf welchem Weg er im Herrenfußball zum Zuge kommen kann. Anfragen von Erst- und Zweitligisten sollen bereits vorliegen.

Möglich ist ein Leihgeschäft, denn Raebinger ist noch bis 2024 an Leipzig gebunden und fühlt sich dort eigentlich sehr wohl. Bei den Profis Tedesco kam der U17-Nationalspieler bislang zweimal über insgesamt 15 Minuten zum Einsatz. In der Regel spielt der eigentlich noch für die U17 spielberechtigte Rechtsfuß in der U19.